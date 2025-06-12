DOLAR
39,32 -0,35%
EURO
45,67 -1,31%
ALTIN
4.255,12 -0,81%
BITCOIN
4.222.918,33 1,48%

Hac İbadetini Tamamlayan Hacıların Kayseri'ye Dönüşü

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacılar, Kayseri'ye dönerken duygu dolu anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 00:46
Hac İbadetini Tamamlayan Hacıların Kayseri'ye Dönüşü

Kutsal Topraklardan Dönen Hacıların İlk Kafilesi Kayseri'ye Ulaştı

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların bazıları, Kayseri'ye döndü. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden hareket eden ve Kayseri'ye ulaşan ilk hacı kafilesini taşıyan özel havayollarına ait uçak, Kayseri Havalimanı'na saat 22.30'da indi.

Hacıların Duygu Dolu Anları

Pasaport kontrolünün ardından bagajlarını alarak terminalden çıkan hacıları, aileleri ve yakınları karşılamak için orada hazır bulundu. Hacıların dönüşü sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Mutluluk ve Şükran Dolu Açıklamalar

Hacılardan Fehmiye Akkaş, bu deneyimden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Anlatılmaz duygular yaşıyorum. Herkesin gidip görmesini çok arzu ediyorum. Diyanet Vakfı'ndan da çok memnunum. Bizi çok güzel ağırladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Her şey mükemmeldi," ifadelerini kullandı.

Başka bir hacı olan Sevilay Özgün, kutsal topraklardan döndükten sonra çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. 16 yıldır kutsal toprakların yolunu beklediğini söyleyen Güldane Kaygısız ise, "Bugünleri bana nasip eden Allah'a binlerce kez şükrediyorum," şeklinde konuştu.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların bazıları Kayseri'ye döndü. Hacıları Kayseri...

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların bazıları Kayseri'ye döndü. Hacıları Kayseri Havalimanı'nda aileleri ve yakınları karşıladı.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların bazıları Kayseri'ye döndü. Hacıları Kayseri...

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların bazıları Kayseri'ye döndü. Hacıları Kayseri Havalimanı'nda aileleri ve yakınları karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğer Yaralı
2
Türkiye Diyanet Vakfı Moritanya'da 7 Yılda 34 Su Kuyusu Açtı
3
Adalet Bakanı Tunç, Noterlik Kanunu'nu Yenileme Hedeflerini Açıkladı
4
AYBÜ'de Algoritmalar ve İnsan İletişimi Paneli Düzenlendi
5
İklim Değişikliği Arı Ölümlerini Artırıyor
6
Gökyüzüne Aşk: Nalbur Fırat Tekin Pilot Oldu
7
Mardin'de Napolyon Kirazı Hasadı Devam Ediyor

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!