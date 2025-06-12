Hac İbadetini Tamamlayan Hacıların Kayseri'ye Dönüşü

Kutsal Topraklardan Dönen Hacıların İlk Kafilesi Kayseri'ye Ulaştı

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların bazıları, Kayseri'ye döndü. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden hareket eden ve Kayseri'ye ulaşan ilk hacı kafilesini taşıyan özel havayollarına ait uçak, Kayseri Havalimanı'na saat 22.30'da indi.

Hacıların Duygu Dolu Anları

Pasaport kontrolünün ardından bagajlarını alarak terminalden çıkan hacıları, aileleri ve yakınları karşılamak için orada hazır bulundu. Hacıların dönüşü sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Mutluluk ve Şükran Dolu Açıklamalar

Hacılardan Fehmiye Akkaş, bu deneyimden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Anlatılmaz duygular yaşıyorum. Herkesin gidip görmesini çok arzu ediyorum. Diyanet Vakfı'ndan da çok memnunum. Bizi çok güzel ağırladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Her şey mükemmeldi," ifadelerini kullandı.

Başka bir hacı olan Sevilay Özgün, kutsal topraklardan döndükten sonra çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. 16 yıldır kutsal toprakların yolunu beklediğini söyleyen Güldane Kaygısız ise, "Bugünleri bana nasip eden Allah'a binlerce kez şükrediyorum," şeklinde konuştu.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların bazıları Kayseri'ye döndü. Hacıları Kayseri Havalimanı'nda aileleri ve yakınları karşıladı.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların bazıları Kayseri'ye döndü. Hacıları Kayseri Havalimanı'nda aileleri ve yakınları karşıladı.