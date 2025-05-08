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Hafta Sonu Yurt Genelinde Serin ve Yağışlı Hava Bekleniyor

Bu hafta sonu yurt genelinde serin ve yağışlı hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarında 7-8 derece düşüş bekleniyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 16:18
Hafta Sonu Yurt Genelinde Serin ve Yağışlı Hava Bekleniyor

Yurt Genelinde Serin ve Yağışlı Hava Etkili Olacak

Yurt genelinde hafta sonu serin ve yağışlı hava koşullarının etkili olacağı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buongu hava durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Hava Durumu Detayları

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını ifade ederek, kuzey ve iç bölgelerde yağışların görülebileceğini kaydetti. Ayrıca, yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkta 7 ila 8 derecelik bir düşüş beklendiğini açıkladı. Cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde mevsim normallerinin sotto olacağını belirtti.

Cumartesi ve Pazar Günü Yağışlar

Cumartesi günü, erken saatlerden itibaren Marmara bölgesinde gök gürültülü yağışların etkili olacağını ifade eden Çelik, yağışların öğle saatlerine doğru İç Anadolu ve Batı Karadeniz 'de geçiş yapacağını aktardı. Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde kuzey kesimlerden başlayarak yağışların ülke genelinde etkili olacağı belirtildi.

Pazar günü ise yağışların doğuya doğru hareket ederek Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

  • İstanbul: Cumartesi günü gök gürültülü yağış bekleniyor, pazar günü ise havanın parçalı bulutlu olması öngörülüyor.
  • Ankara: Cumartesi ve pazar il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık hafta sonu 19-20 dereceye düşecek.
  • İzmir: Hafta sonu yağış beklenmiyor, hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklıklar 26-27 derecelere inecek.

Bu hafta sonu için hazırlıklı olun ve hava durumu tahminlerini takip edin!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

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