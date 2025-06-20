HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Van'da Destek Ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan çalışanları yalnız bırakmadı. Arslan, ziyaretinde, İpekyolu Belediyesi önünde kurulan çadırda eylem yapan işçilerin taleplerini dinleyerek, onlarla dayanışma gösterdi.

İşçilerin Yanında Olmaya Devam Edecek

Arslan, eylemde yaptığı konuşmada, işçilere destek verdiklerini vurgulayarak, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra başlayan işten çıkarmaların, tehditlerin ve sendika baskılarının karşısında duracaklarını ifade etti. “Bu mücadele bizim için bir onur mücadelesidir” diyen Arslan, işçilerin ekmeğini korumak için kararlılık gösterdiklerini belirtti.

Yargı Süreçleri ve Mücadele Kararlılığı

Arslan, yargı süreçlerinin devam ettiğini ve işçilerin görevlerine dönene kadar çadırı terk etmeyeceklerini belirtti. Çadırın önünde 413 gündür mücadele verdiklerini hatırlatan Arslan, “Yasal olarak gereken davaları açtık ve bugüne kadar kaybedilen bir dava olmadı.” ifadesini kullandı.

Barış ve Adalet Üzerine Vurgular

“Çalışanlardan ne istiyorsunuz?” diyen Arslan, adalet ve barış taleplerinin karşılanmaması durumunda birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı. HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz de yaklaşık 800 çalışanın seçimlerden sonra işten çıkarıldığını belirterek, mücadelelerinin süreceğini ifade etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilere destek ziyaretinde bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilere destek ziyaretinde bulundu.