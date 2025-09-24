HAK-İŞ ile Kore Sendikalar Federasyonu (FKTU) arasında işbirliği protokolü imzalandı

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Kore Sendikalar Federasyonu (FKTU) arasında ikili işbirliği anlaşması HAK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalandı. Törente konuşan taraflar, iki ülke arasındaki dostluğun ve sendikal işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Protokol töreninde öne çıkan mesajlar

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, tören konuşmasında Türkiye ile Kore ilişkilerinin tarihsel dayanışma temelinde şekillendiğini belirtti. Arslan, Türkiye'nin Kore Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu ve Kore'nin bağımsızlık mücadelesine verilen desteği anımsatarak iki ülke ilişkilerinin güçlü şekilde sürdüğünü ifade etti.

Sosyal diyalog ve ortak bakış

Arslan, HAK-İŞ'in yürüttüğü çalışmalara değinerek sosyal diyaloğun önemine dikkat çekti. İşçi ve işveren ilişkilerini ideolojik bir alan olarak görmediklerini, evrensel sendikal hareketle işbirliği yaptıklarını ve FKTU ile ortak bakış açıları bulunduğunu söyledi.

Arslan'ın Gazze açıklaması

Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da yer veren Arslan, tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım yapıldığını vurguladı. Arslan şunları kaydetti:

"Bu soykırımı yapanlar, bu siyonist katiller bütün dünya halklarının sokaklara dökülmesine, eleştirilerine rağmenABD'nin desteğiyle Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. HAK-İŞ olarak uluslararası alanda bu konuda büyük bir çaba sarf etmekteyiz. Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı daha da artırmaktayız. Gazze'de sadece Gazzeliler ve Filistinliler değil, insanlık ölüyor. Bu konuda bütün muhataplarımızdan, uluslararası sendikal hareketten ve bugün bizim misafirimiz olan değerli Koreli dostlarımızdan bu katliama karşı sessiz kalmamalarını istiyoruz. Bu konuda uluslararası dayanışmayı göstermek adına Filistinli kardeşlerimizle dayanışmayı pekiştirmemiz gerekiyor. Onların sesi olmaya, onların yaşadıkları zulmün, haksızlıkların karşısında durmaya devam edeceğiz."

"Gazze'de sadece Gazzeliler ve Filistinliler değil, insanlık ölüyor." cümlesi törende dikkat çekici şekilde vurgulandı.

FKTU temsilcisinden memnuniyet

FKTU Genel Başkanı Dongmyeong KIM, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılan adımlardan memnuniyet duyduğunu söyledi.

İmza töreni ve kapanış

Konuşmaların ardından taraflar işbirliği protokolünü imzaladı. Tören, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

HAK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleşen protokol töreninde HAK-İŞ Konfederasyonu ile Kore Sendikalar Federasyonu (FKTU) arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sağda) ile FKTU Genel Başkanı Dongmyeong KIM (solda) işbirliği protokolüne imza attı.