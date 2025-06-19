HAK-İŞ'ten Kamu İşçileri İçin Emek Hakkı Talebi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Kamu İşçilerine Destek

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine dair yaptığı açıklamada, "Türkiye'de her alanda olumlu yönde gelişmeler devam ederken, emeğin hakkının da korunacağı bir teklifi hak ettiğimizi düşünüyorum. İşçiler bunu hak ediyor." dedi.

Görüşmelerdeki Gelişmeler

Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası'na gerçekleştirdiği ziyarette, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) 27 Şubat'ta taleplerini ilettiklerini ancak henüz bir madde üzerinde tutanak imzalanmadığını belirtti.

Kamu Çerçeve Protokolü'nün, bir toplu sözleşme olmadığını ifade eden Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu süreci uzatmaması gerektiğini vurguladı. Müzakerelerde hiçbir teklif sunulmadığını, çalışanların zor durumda kaldığını aktardı.

Önemli Görüşmeler

Arslan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmeler yaptığını hatırlatarak, Bakanlığın sosyal taraflara teklif sunarak süreci hızlandırması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle 5 aylık enflasyonun %15 olduğu, kendilerine önerilen zam oranının ise %16 olduğunu belirtti. Bu durumda işçilerin mağduriyet yaşadığını ifade etti.

HAK-İŞ'in Kırmızı Çizgileri

İkinci teklifte HAK-İŞ'in kırmızı çizgilerinin olup olmadığını soran bir gazeteciye Arslan, "HAK-İŞ'in kırmızı çizgisi, işçilerin iradesine uymaktır. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra üyelerimizin kararına sunacağımız bir teklif varsa, sendikalarımız bunları kendi üyeleriyle değerlendirecek." yanıtını verdi.

Gelecek Adımlar

Arslan, sürecin sonuçlandırılması adına ısrarcı olduklarını ve beklenenden farklı bir teklif gelmesi durumunda grev dahil tüm haklarının saklı olduğunu vurguladı. Ayrıca, cumartesi günü konfederasyonun başkanlar kurulunu toplayarak kamu çerçeve protokolünü ayrıntılı bir şekilde tartışacaklarını açıkladı.

"Türkiye'de her alanda olumlu yönde gelişmeler devam ederken, emeğin hakkının da korunacağı bir teklifi hak ettiğimizi düşünüyorum. İşçiler bunu hak ediyor." diyerek açıklamasını sonlandırdı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası'nı ziyaret etti. Programda, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert de yer aldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası'nı ziyaret etti. Programda, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert de yer aldı.