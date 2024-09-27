Hakan Fidan, New York'ta Irak Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Görüşmesi

New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu etkinliği çerçevesinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Fidan ve Hüseyin'in Türkevi'nde bir araya geldiğini açıkladı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

İlişkilerin Geliştirilmesi

Görüşme sırasında, iki ülkenin işbirliği alanları ve bölgesel konular üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bu tür temasların, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunması bekleniyor.