Hakkari'de 37 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan M.K. Derecik'te Yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri operasyonu tamamladı

Hakkari'nin Derecik ilçesinden ülkeye giriş yapan ve 10 ayrı dosyadan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 'Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, 5607 sayılı kanuna muhalefet, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma, birinci ile dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satmak' suçlarından 28 ayrı suç kaydı bulunan ve 10 ayrı dosyadan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, Irak'ın Erbil şehrinden gelerek Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı'nda Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri tarafından yakalanmıştır.'

Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

