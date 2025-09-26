Hakkari'de Koruma Altındaki Dağ Keçileri Dronla Görüntülendi

Yayın Tarihi: 26.09.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:49
Kentin girişine yakın Sere Solan yamaçlarında sürüler halinde görüldü

Hakkari'nin dağlık coğrafyası, yaban hayatına ev sahipliği yaparken, yürütülen koruma faaliyetleriyle koruma altındaki dağ keçilerinin popülasyonu arttı. Kentin girişine yakın bir noktada, Sere Solan mevkisindeki yamaçta sürüler halinde dolaşan keçiler dronla kaydedildi.

Dron görüntülerinde keçilerin bir süre otladığı, ardından gözden kaybolduğu görüldü. Yetkililerce yürütülen koruma çalışmaları, yaban keçilerinin yaşam alanlarına olumlu yansıdı ve hayvanların şehir merkezine daha yakın alanlara inmesine yol açtı.

Görüntüleri izleyen vatandaşlardan Cemil Özek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keçileri ilk kez şehre bu kadar yakın bir noktada gördüğünü söyledi ve şunları ekledi:

"Bunlar bizimle yaşamaya başladılar. Hepimiz sahip çıkmalıyız. Kışın yem, yazın su vermeliyiz. Artık yollara kadar iniyorlar. Dün de burada yolun kenarında su içiyorlardı. Bu hayvanlara zarar vereni görürsem şikayet ederim. Keçileri daha önce uzak yerlerde dürbünle görebiliyorduk. Şu an gözümüzün önünde sürüleri var. Buna sahip çıkmalıyız."

Vatandaşların duyarlılığı ve yürütülen koruma çalışmaları, bölgedeki yaban hayatının korunması açısından önem taşıyor.

