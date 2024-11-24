Hakkari'de PKK Katliamı Anıldı: 28 Sivil İçin Mevlit Düzenlendi

Hakkari'de Katliamın Yıl Dönümünde Mevlit Okutuldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit okutuldu. İkiyaka köyünde, 1989 yılında gerçekleştirilen bu acı olayın yıldönümünde, Hz. Ebubekir Camisi'nde anlamlı bir program düzenlendi.

Acılar Yeniden Hatırlandı

Programda, Hakkari ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar mevlit okundu ve dualar edildi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, bu acının hiç dinmediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Rabb'im bizleri onların şefaatine nail eylesin. Bu topraklarda geçmişte beraber yaşadık, gelecekte de beraber yaşamaya devam edeceğiz. Allah bir daha böyle acıları göstermesin."

Vali Çelik, ayrıca, hiçbir suçu olmayan bebeklerin de aralarında bulunduğu bu 28 kişinin canice şehit edildiğini hatırlatarak, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın önemine değinerek dualar etti.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler

Programa, şehitlerin yakınlarının yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya gibi birçok önemli isim katıldı. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da etkinlikte yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit okutuldu. İlçeye yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde 1989'da terör örgütü PKK mensuplarınca öldürülen 28 kişi, Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Programda mevlit okundu, dua edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit okutuldu. İlçeye yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde 1989'da terör örgütü PKK mensuplarınca öldürülen 28 kişi, Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Programda mevlit okundu, dua edildi.