Halep'te Suriye Ordusu, YPG/PKK'nın Saldırısını Püskürttü

Halep'te YPG/PKK'nın Saldırısı Engellendi

Suriye ordusu, Halep kent merkezinde YPG/PKK terör örgütünün düzenlediği saldırıyı başarıyla püskürttü. Olay, Halep iline bağlı Şeyh Maksut ve Eşrefiyye mahallelerinde gerçekleşti.

Saldırı Detayları ve Cevap

Günün ilk saatlerinde Tarsus ve Lazkiye'de meydana gelen olayları fırsat bilerek saldırı düzenleyen terör örgütü, Suriye ordusundaki askerleri hedef aldı. Bunun üzerine, Suriye ordusu derhal karşılık vererek saldırganların eylemini engelledi.

Güvenlik Güçlerinin Müsadere Ettiği Bilgiler

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, yapılan açıklamada, Halep kent merkezindeki Eşrefiyye Mahallesi'nde YPG/PKK tarafından gerçekleştirilen saldırının püskürtüldüğünü ve terör örgütüne kayıplar verdirildiğini belirtti.

Çatışmalar ve Güvenlik Önlemleri

Ayrıca, Şam'daki güvenlik kaynaklarına dayanarak, Mezze 86 ve Mezze Cebel bölgelerinde devrik rejim unsurlarının el bombasıyla saldırı düzenlediği bildirildi. Bu saldırının ardından, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında hafif silahlarla çatışma yaşandı.

Güvenlik Önlemlerinin Artırılması

Halep İçişleri Müdürlüğü basın sorumlusundan edinilen bilgiye göre, devrik rejim unsurlarının yeniden saldırı ihtimaline karşılık olarak kentteki güvenlik önlemleri artırılmıştır. Halep'te güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla, artırılan güvenlik güçleri, kentin mahallelerinin %80'inde konuşlanmıştır.

Son 4 gün içerisinde, devrik rejim unsurlarının sahil bölgesinde güvenlik güçlerine çok sayıda saldırı düzenlediği ve bu eylemlerde birçok güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.