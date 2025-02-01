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Halep'te Terörist Tüneli Bulundu: PKK'nın İhtiyaç Duyduğu Alanlar Ortaya Çıktı

Halep'in Tel Susin köyündeki çimento fabrikasında teröristlere ait bir tünel keşfedildi. Tünelde, terör örgütü PKK'nın ihtiyaç duyduğu alanlar bulundu.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:52
Halep'te Terörist Tüneli Bulundu: PKK'nın İhtiyaç Duyduğu Alanlar Ortaya Çıktı

Tel Susin'de Tünel Keşfi

Halep'in Tel Susin köyünde, Suriye Milli Ordusunun (SMO) yürüttüğü Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılan bir tünel bulundu. Bu tünel, çimento fabrikasının içinde yer almakta ve içerisinde toplantı ile dinlenme odaları, banyo-tuvalet ve mutfak gibi çeşitli alanları barındırmaktadır.

PKK Elebaşına Ait İzler

Tünelde gerçekleştirilen incelemelerde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer örgüt liderlerine ait resimlerin bulunduğu belirtilmiştir. Bu durum, bölgedeki terör faaliyetlerinin büyüklüğünü ve derinliğini göstermektedir.

SMO'nun başlattığı operasyon doğrultusunda, PKK/YPG'den arındırılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri hızla sürmektedir. Bu tür bulgular, terör ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Bu tünelin keşfi, Suriye’deki güvenlik durumu ve terörle mücadele çabaları açısından kritik bir gelişme olarak kaydedilmektedir.

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