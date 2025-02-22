Hamas: Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşamasına Geçmeye Hazırız

Hamas, İkinci Aşamaya Geçmeye Hazırdır

Hamas, İsrail ile varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu duyurdu. Bu açıklama, esir takasının 7. turunda 6 hayattaki İsrailli erkeğin teslimine dair hazırlıklarının devam ettiğini belirtiyor.

Açıklamada, "Anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye hazırız" ifadesine yer verildi. Hamas, kalıcı bir ateşkes sağlamak ve İsrail’in tamamen geri çekilmesini temin etmek için kapsamlı bir takas sürecini tamamlama isteğini vurguladı.

İsrail'in Harekete Geçmesi Gerekiyor

Hamas, Netanyahu'nun ordusunun Gazze'deki yenilgisinden kaçarak Batı Şeria'da gerçekleştirdiği eylemlerin halklarının iradesini kıramayacağını ifade etti. Ayrıca, İsrailli esirlere dini öğretiler ve insani değerler çerçevesinde muamele edildiğini, buna karşın Filistinli esirlerin hapishanelerde ağır işkencelere maruz kaldığını belirtti.

Ateşkes Anlaşmasına Bağlılık Vurgusu

Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını sürekli ertelemeye gitmesine rağmen, Hamas'ın 6 İsrailli esirin teslimiyle anlaşmaya bağlılığını yineledi. "Ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlıyız," denildi.

Filistin Halkı ve Direniş Arasındaki Birlik

Açıklamada, direniş ve Filistin halkı arasındaki köklü bağın önemi vurgulandı. Esir tesliminin büyük bir milli sahne eşliğinde gerçekleştiği, halkın ve grupların birlik ve beraberliğini simgelediği ifade edildi. Gazze halkının esirlerin teslimine gösterdiği yoğun ilgi, direnişin güçlü bir destekle sırtlandığını gösteren bir mesaj niteliği taşıyor.

İsrail'in Tercihleri

Son olarak, İsrail'in iki seçenekle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. "Netanyahu'nun kibri yüzünden, ya esirlerini tabutta alacaklar ya da direniş güçlerinin şartlarına uyarak esirlerine canlı bir şekilde kavuşacaklar" şeklinde ifadeler yer aldı. Ayrıca, Filistin halkının direnişinin sürdüğü, bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşu için mücadelenin devam edeceği belirtilerek, toprakların ve kutsal mekanların savunulacağı vurgulandı.