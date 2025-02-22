Hamas'ın Teslim Ettiği Cenaze, Şiri Bibas'a Ait Olduğu Doğrulandı

Hamas'tan Gelen Haber: Şiri Bibas'ın Cenazesi Doğrulandı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas tarafından Kızılhaç aracılığıyla teslim edilen cenazenin İsrailli esir Şiri Bibas'a ait olduğu doğrulandı. Bu bilgi, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yayımlanan haberle kamuoyuna duyuruldu.

Tel Aviv'de Yapılan Doğrulama

Tel Aviv’deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu, dün gece teslim edilen cenazenin Şiri Bibas'a ait olduğunu onayladı. Ancak, İsrailli yetkililer henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış durumda.

Aileden Açıklama

Bibas ailesi, X sosyal medya platformunda yaptıkları paylaşımda, cenazenin Şiri Bibas'a ait olduğuna dair bilginin kendileriyle paylaşıldığını belirtti.

Cenazelerin Teslimi ve İddialar

Hamas, daha önce Gazze Şeridi'nde meydana gelen bir çatışmada hayatını kaybeden dört İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeleri, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 Şubat’ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Teslim alınan cenazelerle ilgili olarak, İsrail, bibas’a ait olduğu söylenen cenazenin Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia etmişti.

Hamas'tan Gelen Açıklamalar

Hamas, konuyla ilgili olarak detaylı bir inceleme gerçekleştireceklerini ifade etti ve "Bir hata veya cenazelerin karışabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. (İsrailli) Ailenin Filistinlilerle birlikte bulunduğu yerin işgalciler tarafından bombalanması karışıklığa neden olmuş olabilir" şeklinde bir açıklama yaptı.