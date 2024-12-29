Hamas, İsmail Heniyye Suikastı İddialarını Yalanladı

Hamas, Heniyye'nin Suikastına Dair İddiaları Reddetti

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, "kaldığı odaya yerleştirilen bomba" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Hareket, İsrail basınında yer alan bu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Suikastın Gerçek Yöntemi

Hamas, Heniyye için yapılan suikastın, 7,5 kilogram ağırlığında güdümlü bir füzeyle gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini duyurdu. Bu füzelerin, doğrudan Heniyye'nin cep telefonu sinyalini hedef aldığı açıklandı.

İddialar ve Açıklama

Hamas'ın resmi açıklamasında, "Heniyye'ye yönelik suikastın, Siyonist işgal güçlerinin yaydığı sahte haberler olduğu" ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "İşgalcilerin bugün söyledikleri, Irak'taki resmi karargahı hedef alan bir füzeyle egemenliğini ihlal etme girişimini gizlemek için yol açmaya çalıştıkları umutsuz bir çaba" olarak nitelendirildi.

Heniyye’nin Ölümü Hakkında Detaylar

İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. 31 Temmuz'da gerçekleşen suikast sonucunda hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Katz, suikastın Tel Aviv tarafından yapıldığını 23 Aralık tarihinde açıkladı.