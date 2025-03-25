Hamas'tan Gazze ve Kudüs İçin Global Gösteri Çağrısı

Hamas, Filistin İçin Gösteri Çağrısında Bulundu

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yeniden saldırılarını artırmasının ardından Filistin toprakları ve dünya başkentlerinde gösteriler düzenleme çağrısı yaptı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızı, ümmetimizi ve dünyanın özgür insanlarını 28, 29 ve 30 Mart tarihlerinde, halkımızın mücadelesine destek olmaya, işgalciler ve destekçilerini protesto etmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail’in Gazze halkına yönelik saldırılarının artış gösterdiği, Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki suçların devam ettiğine dikkat çekildi. Tüm bu gelişmelerin, ABD’nin tam desteği ve uluslararası camianın sessizliği eşliğinde yaşandığı vurgulandı.

Protesto Yürüyüşleri ve Dayanışma Etkinlikleri

Açıklamada, “Katliamları, abluka ve açlık politikalarını durdurmak için her türlü baskı aracını kullanalım. Gazze’yi destekleyelim, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın direnişini güçlendirelim, işgalcinin ve onu destekleyenlerin suçlarını ortaya koyalım” ifadeleri ile protesto yürüyüşleri ve dayanışma etkinliklerinin artırılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Ordunun yeniden başlattığı saldırılarda, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana ise Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 82’ye, yaralı sayısı ise 113 bin 408’e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail'in, yeni ateşkes tekliflerini ret etmesi sebebiyle Hamas, “İsrail'in verdiği sözlere uymadığını” belirtirken, saldırıların yeniden başlatıldığını ifade etti.

İsrail'in saldırılarının, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatının direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların aydınlattığı bir ortamda gerçekleştiği dikkat çekmektedir.