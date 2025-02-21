Hamas'tan İsrail'in Cenaze İddiasına Yanıt

Hamas, İsrail'in teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esire ait olmadığını iddia etmesine cevap verdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:40
Hamas'tan İsrail'in Cenaze İddiasına Yanıt

Hamas, İsrail'in Cenazelerle İlgili İddialarını Yanıtladı

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında teslim edilen cenazelerle ilgili iddialarını yanıtladı. Dün teslim edilen dört cenazeden birinin İsrailli esire ait olmadığı yönündeki iddialarını inceleyeceklerini duyurdu.

Açıklama ve İnceleme Süreci

Hamas, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in iddialarının ciddi bir şekilde araştırılacağı ve sonuçların net bir biçimde kamuoyuna açıklanacağına dikkat çekti. Açıklamada, cenazelerin karışma ihtimalinin bulunduğu ve bu durumun İsrail tarafından gerçekleştirilen bombardımanların bir sonucu olabileceği vurgulandı. "Bir hata veya cenazelerin karışabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. (İsrailli) Ailenin Filistinlilerle kaldığı yerin işgalciler tarafından bombalanması sonucu karışıklık doğmuş olabilir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Açıklamalarına Tepki

Hamas, İsrail'in yarattığı kargaşayı şaşkınlıkla takip ettiklerini ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu durumdan faydalanma çabalarını reddettiklerini belirtti. Hamas, söz konusu açıklamalarının, Netanyahu’nun siyonist toplumdaki imajını düzeltme çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti. Ayrıca, Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı kalmaya devam ettiğinin altını çizdi ve sürecin ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Cenaze İddiaları ve Teslimat Süreci

İsrail, Gazze'de dün gerçekleştirilen cenaze teslimatında Shiri Bibas yerine Filistinli bir kadın cenazesinin verildiğini öne sürdü. Diğer teslim edilen cenazelerin ise Ariel ve Kfir Bibas ile Oded Lifshitz’e ait olduğu doğrulandı. Netanyahu, bu durumu Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ihlali olarak nitelendirerek, "Hamas bunun bedelini ödeyecek" dedi.

Hamas, daha önce 4 İsrailli esirin cenazesini, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti. Cenazeler, İsrail tarafından alındı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Hepsi, siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydılar" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yapılan anlaşmaya göre, 4 İsrailli esirin cenazesine karşılık olarak, 22 Şubat'ta İsrail'in bir grup Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyor.

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