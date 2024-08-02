Hamas'tan Kesin Mesaj: 'İsrail'i Tanımayacağız'

Hamas Yönetiminden Sert Açıklamalar

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenazesinde yaptığı konuşmada, kesin bir mesaj vererek, "Pazarlık yapmayacağız, ödün vermeyeceğiz ve İsrail’i tanımayacağız," ifadelerini kullandı.

Cenaze Töreninde Duygusal Anlar

Meşal, İsmail Heniyye için düzenlenen cenaze töreninde, Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde konuştu. Heniyye’nin Gazze’nin Şati Mülteci Kampı'nda halkıyla birlikte yaşadığını belirterek, "Sevgili kardeşimiz, liderimiz, şehit komutan Ebu el-Abd İsmail Abdusselam Heniyye mücahit olarak yaşadı ve Rabbine şehit olarak kavuştu," dedi.

Heniyye'nin Mirası ve Mücadelesi

Meşal, Heniyye’nin davasına olan bağlılığını dile getirerek, "Heniyye, küresel çapta davası uğruna mücadele etmek dışında Gazze'den ayrılmadı," şeklinde konuştu. Ayrıca, Heniyye'nin İzzeddin Kassam ve Ahmed Yasin gibi liderlerin safından şehit olarak gittiğini belirtti.

Filistin'e Dair Umut Verici Mesajlar

Meşal, İsrail’in öldürdüğü liderlerden ders almadığını söyleyerek, "Bir şehit gider yerine bir şehit dirilir. Ve halkımız kurtuluşa doğru yolculuğuna devam eder," dedi. Tehditlerin Filistin direnişini yıldıramayacağını, halklarının milli birlik ve direniş yolunda birleşeceğine inandığını dile getirdi.

İsrail'e Karşı Son Sözler

Meşal, sözlerini "Tüm bölge ve dünya şunu bilsin ki İsrail çıldırdı. O yüzden her yeri hedef alıyor. İslam aleminin liderlerine sesleniyorum, ümmetin artık kendine gelme vakti geldi," diyerek tamamladı.