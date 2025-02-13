Hamas'tan Trump'ın Gazze Planına Karşı Eylem Çağrısı

Hamas'tan Trump'ı Eleştiren Sert Açıklama

Hamas, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde Filistinlileri zorla yerlerinden etme planının reddedilmesi için eylem planı çağrısında bulundu. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, bu konudaki duruşlarını sergilemeleri için söz konusu kuruluşlara çağrı yaptı.

Kasım'dan Çarpıcı Açıklamalar

Kasım, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze halkının zorla yerinden edilmesi yönünde sunduğu plana karşı çıkan Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin bireysel pozisyonlarını kınadığını belirtti. Ayrıca, Arap Birliği ve İİT'nin, Filistin halkının yerinden edilmesi planlarına karşı bir eylem planı üzerinde çalışması gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki Arap Birliği zirvesi ve İİT dışişleri bakanları toplantısında, bu tehcir planına karşı duruş sergilemeleri çağrısında bulundu.

Trump'ın Açıklamaları Sorun Yarattı

Hamas Sözcüsü, Trump'ın tehcir konusundaki açıklamalarının, İsrail hükümetindeki aşırı sağcılar lehine bir tutum sergilediğini öne sürdü. Ayrıca, İsrail hükümetinin, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının maddelerine uymadığını belirterek, Hamas'ın anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiğini ifade etti. Buna karşın, İsrail'in de üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın Gazze Planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ortak basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve burada yaşayan Filistinlilerin, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını savundu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığı iddiasında bulundu.