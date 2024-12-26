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Hamza Yerlikaya, Yerli Lazer-Run Silahını Test Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, yerli Lazer-Run silahını deneyerek Türk sporuna olan katkısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:01
Hamza Yerlikaya, Yerli Lazer-Run Silahını Test Etti

Hamza Yerlikaya, Yerli Lazer-Run Silahını Test Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, modern pentatlon branşında kullanılan yerli üretim Lazer-Run silahını deneme fırsatı buldu. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan (TMPF) yapılan açıklamaya göre, TMPF Başkanı Serhat Aydın ve yönetim kurulu, Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Lazer-Run Silahına Tanıtım

Ziyaret sırasında, Serhat Aydın, Yerlikaya'ya modern pentatlonun en önemli unsurlarından biri olan Lazer-Run silahını tanıttı. Yerlikaya, yeni Lazer-Run silahını hedef tahtasına nişan alarak başarılı bir şekilde denedi.

Yerli Üretimin Önemi Vurgulandı

Hamza Yerlikaya, yerli ve milli üretim olan Lazer-Run'ı beğenerek, bu tür yatırımların Türk sporunun gelişimi için büyük önem taşıdığını belirtti. Serhat Aydın, yerli Lazer-Run silahının branşlarının gelişimi için yaygınlaştırılacağını ve olimpiyat yolunda önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Ayrıca, Yerlikaya'ya destekleri için teşekkür etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ve yönetim kurulu, Gençlik ve Spor Bakan...

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ve yönetim kurulu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, modern pentatlon branşında kullanılan yerli Lazer-Run silahını denedi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ve yönetim kurulu, Gençlik ve Spor Bakan...

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ve yönetim kurulu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, modern pentatlon branşında kullanılan yerli Lazer-Run silahını denedi.

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