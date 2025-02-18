Hanau Terör Saldırısının Beşinci Yılı: Anma Törenleri ve Etkinlikler Düzenleniyor

Almanya'nın Hanau kentinde 5 yıl önceki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 08:59
Hanau Terör Saldırısının Beşinci Yılı: Anma Törenleri ve Etkinlikler Düzenleniyor

Hanau'daki Irkçı Terör Saldırısının Acısı Hala Taze

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı terör saldırısının üzerinden 5 yıl geçti. Tobias Rathjen tarafından gerçekleştirilen bu menfur olayda 4'ü Türk, toplamda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Resmi Anma Töreni Yarın Gerçekleştirilecek

Acının tazeliğini koruduğu bu önemli günde, yarın düzenlenecek olan anma etkinlikleri kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Hanau'ya gidecek. Törende, Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein ve Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky gibi isimler de konuşmalar yapacak.

Kurbanlar İçin Dua ve Anma Etkinlikleri

Yarın, Hanau şehir mezarlığında düzenlenecek törenin ardından, çeşitli şehirlerdeki kurbanların mezarları başında dini anma törenleri yapılarak dualar edilecektir. Gün boyunca camilerde ve kiliselerde dualar okunacak, ırkçılık karşıtı yürüyüşler gerçekleştirilecektir.

Irkçı Saldırı Hala Tartışılıyor

19 Şubat 2020'de, Tobias Rathjen tarafından düzenlenen ırkçı terör saldırısının sebep olduğu kayıplar ve toplumsal etkileri halen gündemde. Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, felaketin ardından büyük bir acı içinde kalmış ve bu durum, toplumda ırkçılıkla mücadele gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıya ilişkin, "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadeleriyle sürecin önemine dikkat çekmiştir. 2021 yılında Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin başka kişilerin suç ortağı olduğuna dair yeterli delil bulunamadığı bilgisi paylaşılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hanau Terör Saldırısının Beşinci Yılı: Anma Törenleri ve Etkinlikler Düzenleniyor
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Lideri Zelenskiy'i Karşılayacak!
3
İstanbul'da Yağmurla Birlikte Trafik Yoğunluğu Arttı
4
Adana'da Moloz Dökme Cezası: 13 Bin 177 Lira
5
Üsküdar'daki Yangında İki Kişi Dumandan Etkilendi, Bir Kedi Kurtarılamadı
6
Filistin Destekçileri BBC Binasını Kırmızıya Boyadı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!