Hanau Terör Saldırısının Beşinci Yılı: Anma Törenleri ve Etkinlikler Düzenleniyor

Hanau'daki Irkçı Terör Saldırısının Acısı Hala Taze

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı terör saldırısının üzerinden 5 yıl geçti. Tobias Rathjen tarafından gerçekleştirilen bu menfur olayda 4'ü Türk, toplamda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Resmi Anma Töreni Yarın Gerçekleştirilecek

Acının tazeliğini koruduğu bu önemli günde, yarın düzenlenecek olan anma etkinlikleri kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Hanau'ya gidecek. Törende, Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein ve Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky gibi isimler de konuşmalar yapacak.

Kurbanlar İçin Dua ve Anma Etkinlikleri

Yarın, Hanau şehir mezarlığında düzenlenecek törenin ardından, çeşitli şehirlerdeki kurbanların mezarları başında dini anma törenleri yapılarak dualar edilecektir. Gün boyunca camilerde ve kiliselerde dualar okunacak, ırkçılık karşıtı yürüyüşler gerçekleştirilecektir.

Irkçı Saldırı Hala Tartışılıyor

19 Şubat 2020'de, Tobias Rathjen tarafından düzenlenen ırkçı terör saldırısının sebep olduğu kayıplar ve toplumsal etkileri halen gündemde. Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, felaketin ardından büyük bir acı içinde kalmış ve bu durum, toplumda ırkçılıkla mücadele gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıya ilişkin, "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadeleriyle sürecin önemine dikkat çekmiştir. 2021 yılında Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin başka kişilerin suç ortağı olduğuna dair yeterli delil bulunamadığı bilgisi paylaşılmıştır.