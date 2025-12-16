Gaziosmanpaşa'da Yeni Mahalle Evleri teslim edildi: 527 konut hak sahiplerine verildi

Gaziosmanpaşa'da Yeni Mahalle Evleri teslim edildi

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm programı kapsamında yapımı tamamlanan Yeni Mahalle Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtarlar düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Tören ve işbirliği

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirildi. Anahtar teslim törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Aslan Öztürk, Zeynep Vurmaz Yiğit, Turgay Aşık, Ahmet Salmış ve AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, vatandaşlar ve ev sahipleri katıldı.

Proje detayları

Yeni Mahalle 547. Sokak'ta tamamlanan projede 527 konut, 11 dükkan, 882 araçlık otopark, 7 bin 500 metrekare yeşil alan ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Depreme dayanıklı, güvenli ve modern sosyal donatılara sahip konutlar sahiplerine teslim edildi.

Belediye yetkililerinin açıklamaları

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Aslan Öztürk programda, 'Hak sahiplerine üretilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında 527 adet konut, 11 adet ticari ünite olmak üzere toplam 538 adet bağımsız birim üretilmiştir. Proje kapsamında toplam 309 adet kapalı otopark ve 123 bin 153 metrekare yeşil alan, bunun yanı sıra site içerisinde de çocuk oyun alanları ve spor aktivite alanları ve bunun gibi ortak alanlarda oluşturulmuştur' dedi.

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş ise, 'Kentsel dönüşüm, işte bu insanlarla daha huzurlu, daha güvenli ve daha mutlu bir yaşam sunma çabasıdır. Yeni yapılan konutlarla yeşil alanlar, sosyal tesisler, çocuk oyun alanları, eğitim ve sağlık imkanlarıyla donatılmış modern bir yaşam alanı yapılmıştır' diye konuştu.

Hak sahibinden duygusal sözler

Projede 3 daire sahibi olan Yavuz Köse, '1974’ten beri Yenimahalle’de oturuyorum. Gecekondum 2012 yılında yıkıldı ve yapıldı. Bütün emeği geçen arkadaşlarımızdan, başkanlarımızdan Allah razı olsun. 340 metrekare gecekondum vardı. Şu anda 1 tane 2+1, 2 tane 1+1 daire teslim aldım. Bu süreçte borçlandık. Çünkü kimse kimseye bedava bir şey vermiyor. Gecekondudan çöplükten böyle bir zemine geçmek, kolay olmuyor' ifadelerini kullandı.

