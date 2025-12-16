Bayburt'ta Aile Hekimleri Ücret Kesintileri ve İş Yüküne Tepki

2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması

Bayburt'ta aile hekimleri, aile hekimliği sisteminde uygulanan kontrol dışı ücret kesintileri ve artan iş yükünü protesto etmek amacıyla 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Hekimler, mevcut uygulamaların hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşların aldığı sağlık hizmetini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Açıklamada, son bir yılda Aile Sağlığı Merkezlerine gelmeyen kayıtlı nüfus gerekçe gösterilerek ücret katsayılarında ciddi düşüşler yapıldığı ve aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının kontrolü dışındaki nedenlerle gelir kaybına uğratıldığı ifade edildi.

Basın metninde, günlük 70’i aşan poliklinik yoğunluğu olmasına rağmen hekimlerden binlerce farklı veri girişinin beklendiği; bunun hekimi hastadan uzaklaştırdığı vurgulandı. Ücretlerin büyük bölümünün öngörülemez performans parametrelerine bağlandığı, izin ve hastalık gibi temel insani durumlarda dahi gelirlerin ciddi şekilde düştüğü kaydedildi.

Metinde ayrıca aile hekimliğinde taban ödeme oranının yüzde 35 seviyesinde kaldığı; ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde bu oranın yüzde 72 olduğu belirtilerek sistemdeki dengesizliğe dikkat çekildi.

Hekimler, kamuda çalışan hekimlerin birçok ilde en fazla vergi ödeyen meslek grupları arasında yer aldığına işaret ederek, vergi yükünün adil bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Basın açıklamasında, sahada uygulanan bazı düzenlemelerin hekimlere hekimlik dışı sorumluluklar yüklediği ifade edildi; hakkında adli işlem bulunan ve devlet tarafından aranan kişilerin takibinin aile hekimleri üzerinden yürütülmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Aile Sağlığı Merkezine gelmeyen kayıtlı nüfus nedeniyle ücret kesintisi yapılmasının adil olmadığı belirtildi.

"Bizlerden hem dedektiflik hem hekimlik yapmamız bekleniyor. Açıkça söylüyoruz, biz hekimiz" sözleriyle taleplerini dile getiren aile hekimleri, cezalandırıcı anlayışın sonlandırılmasını talep etti.

Hekimler, hekimi bilgisayar başına mahkum eden uygulamaların vatandaşın sağlık hizmetini de zayıflattığını belirterek, sahada çalışan sağlık emekçilerinin katkısıyla hazırlanacak adil, öngörülebilir ve gerçekçi bir düzenleme çağrısında bulundu. Sürekli değişen ve sahayla uyumsuz kriterlerin hekimlik yapmayı zorlaştırdığı ifade edildi.

Açıklamada, aile hekimlerinin hastalarına ayırması gereken zamanın büyük bölümünü veri girişi ve telefonla telesekreterlik yaparak geçirmek zorunda kaldığı; bir yıl boyunca Aile Sağlığı Merkezine gelmeyen hastaların hesabının da hekimler üzerinden kesintiye dönüştürüldüğü vurgulandı.

Metin, "Bu ülkenin en zeki, en çalışkan ve en özverili evlatları olan sağlık çalışanlarına yönelik bu uygulamaların, başta vatandaşa karşı hafiyelik görevi olmak üzere tamamen kaldırılmasını mantığı ve vicdanı olan herkesten talep ediyoruz" çağrısıyla devam etti.

"Bırakın hekimlik yapalım, tıp diplomamızın hakkını vererek çalışalım" ifadeleriyle açıklama sona erdi.

