Harami Yaylası: Tokat'ın Olta Balıkçılığının Yeni Adresi

Harami Yaylası: Doğa Severlerin Buluşma Noktası

Tokat'ın Almus ilçesinde yer alan Harami Yaylası, doğaseverler ve olta balıkçıları için popüler bir destinasyon olmaya devam ediyor. Almus merkezine sadece 6 kilometre mesafedeki bu muhteşem yayla, sunduğu doğal güzellikler ile ziyaretçilerini kendine çekiyor.

Olta Balıkçılığının Gözdesi

Yaylada balık tutmak isteyenler, Harami Yaylası'ndaki serin derelerde olta atmanın keyfini çıkarıyor. Almus Kaymakamı Emre Çömen, "Buraya gelenlerin aileleriyle birlikte doğanın tadını çıkararak mutlu şekilde döndüklerini gözlemliyoruz. Hafta sonları, çok sayıda ziyaretçi piknik yapma, doğada yürüyüş ve spor yapma fırsatı buluyor" diyerek ziyaretçilerin mutluluğunu vurguladı.

Doğada Geçirilen Keyifli Anlar

20 yıldır Almus'ta yaşayan Veli Karalı, Harami Yaylası'nın bir doğa harikası olduğunu belirtiyor. Arkadaşlarıyla oltayla balık tutarak vakit geçirdiğini paylaşan Karalı, "Hafta sonları birçok kişi buraya gelerek güzel zaman geçiriyor. İl dışından bile gelen misafirlerimiz var. Doğayla iç içe olmak ve balık tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.