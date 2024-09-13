Harami Yaylası: Tokat'ın Olta Balıkçılığının Yeni Adresi

Tokat'ın Almus ilçesindeki Harami Yaylası, olta balıkçıları ve doğa severler için cazibe merkezi haline geldi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:28
Harami Yaylası: Tokat'ın Olta Balıkçılığının Yeni Adresi

Harami Yaylası: Doğa Severlerin Buluşma Noktası

Tokat'ın Almus ilçesinde yer alan Harami Yaylası, doğaseverler ve olta balıkçıları için popüler bir destinasyon olmaya devam ediyor. Almus merkezine sadece 6 kilometre mesafedeki bu muhteşem yayla, sunduğu doğal güzellikler ile ziyaretçilerini kendine çekiyor.

Olta Balıkçılığının Gözdesi

Yaylada balık tutmak isteyenler, Harami Yaylası'ndaki serin derelerde olta atmanın keyfini çıkarıyor. Almus Kaymakamı Emre Çömen, "Buraya gelenlerin aileleriyle birlikte doğanın tadını çıkararak mutlu şekilde döndüklerini gözlemliyoruz. Hafta sonları, çok sayıda ziyaretçi piknik yapma, doğada yürüyüş ve spor yapma fırsatı buluyor" diyerek ziyaretçilerin mutluluğunu vurguladı.

Doğada Geçirilen Keyifli Anlar

20 yıldır Almus'ta yaşayan Veli Karalı, Harami Yaylası'nın bir doğa harikası olduğunu belirtiyor. Arkadaşlarıyla oltayla balık tutarak vakit geçirdiğini paylaşan Karalı, "Hafta sonları birçok kişi buraya gelerek güzel zaman geçiriyor. İl dışından bile gelen misafirlerimiz var. Doğayla iç içe olmak ve balık tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi....

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi....

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi....

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi....

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi....

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi....

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi....

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi....

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi....

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi....

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi....

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi....

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası, olta balıkçılığı yapanların gözdesi haline geldi. Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan yayla doğaseverlerden rağbet görüyor. Olta balıkçılığı yapanlar da Harami Yaylası'ndaki derelerde balık tutuyor.

İLGİLİ HABERLER

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Cinayetinde Baba ile Tutuklanan Anne ve Ağabeyin fadelerinde Şok Edici Detaylar Ortaya Çıktı
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
4
Naci Görür Uyarmıştı: Erzincan'ın Refahiye Şiddetli Deprem Meydana Geldi
5
Türkiye'nin Sağlık Alanındaki Hedefleri Büyüyor
6
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
7
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın