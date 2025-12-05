Hasanbeyli'de Deprem Sonrası Dönüşüm: 70 İşyeri, 68 Konut, 600 Kişilik Cami

Osmaniye Hasanbeyli Merkez Mahallesi'nde 70 iş yeri, 68 konut ve 600 kişilik caminin inşaatı 2 ay içinde tamamlanması hedefiyle sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:31
Hasanbeyli'de Deprem Sonrası Dönüşüm: 70 İşyeri, 68 Konut, 600 Kişilik Cami

Hasanbeyli'de Deprem Sonrası Büyük Dönüşüm

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölge için yürütülen inşaat çalışmaları hızla ilerliyor.

Proje detayları

Yeniden inşa sürecinde; 70 iş yeri, 68 konut ve 600 kişilik cami projeleri öne çıkıyor. Modern mimari ve işlevsellik esas alınarak yapılan inşaatların 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

İşyeri büyüklükleri 85 ile 235 metrekare arasında değişirken, konutlar 3+1, 110 metrekare olarak planlandı. Projenin tamamlanmasıyla belediye hizmet binası, kaymakamlık, hastane ve toplu konut düzenlemeleriyle birlikte ilçenin çehresi yenilenecek.

Vali Erdinç Yılmaz'ın açıklaması

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, çalışmalar hakkında şunları ifade etti:

"Hasanbeyli ilçemiz bu yatırımlarla çok büyük bir değer kazanmış olacak" dedi. Yılmaz, "Hasanbeyli ilçemizin merkezindeyiz, burası depremden sonra yeniden inşa ediliyor. Burada 70 iş yeri yapılıyor ve bu iş yerlerinin en küçüğü 85 metrekare, en büyüğü 235 metrekare arasında. Projesiyle, mimarisiyle Hasanbeyli’mize yakışan iş yerleri. Yine burada 3+1, 110 metrekare 68 konutumuz inşa ediliyor. Ayrıca burada 600 kişilik camimizin inşaatı da devam ediyor. İnşallah buranın inşaatını 2 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Burası tamamlandığında camimizle, konutlarımız ve iş yerlerimizle, belediye hizmet binamızla, kaymakamlığımızı yeniledik. Hastanemiz bitmek üzere, toplu konutlarımız ve köydeki konutlarımızla ilçemiz gerçekten muhteşem bir görüntüye kavuşacak. Mimarisi açıdan, sağlamlığı açısından Hasanbeyli’mize değer katacak yatırımlar olarak karşımıza çıkacak. Sonuç olarak Hasanbeyli ilçemiz bu yatırımlarla çok büyük bir değer kazanmış olacak. Yoluyla anaokulunu da eklediğimizde daha güzel, daha estetik, mimarisi daha güçlü yeni bir Hasanbeyli’ye kavuşmuş olacağız. Hasanbeylili hemşehrilerimize Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah"

Çalışmalar titizlikle devam ediyor; proje tamamlandığında Hasanbeyli'nin ticari ve yerleşim yaşamında kayda değer bir canlanma bekleniyor.

