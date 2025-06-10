Hasankeyf, Kurban Bayramı'nda 125 Binden Fazla Misafir Ağırladı

Hasankeyf Bayramda Yoğun İlgi Gördü

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi, bu yılki Kurban Bayramı tatilinde 125 bini aşkın turiste ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, bu eşsiz tarihi bölgede İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi gibi önemli yapıları keşfetti.

Tarihi Yerler ve Tekne Turları

Ziyaretçiler, Hasankeyf Kalesi ve çevresindeki tarihi mağaraları görmek için düzenlenen tekne turlarına katıldılar. Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bayram süresince yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun ilçenin bölgedeki cazibesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

İmrak, "4 günlük bayram tatili boyunca 125 binin üzerinde misafiri ağırladık. Arkeopark alanındaki müzemiz, ziyaretçileri en iyi şekilde karşılamak için 4 bine yakın eseriyle hizmet vermektir." dedi. Ayrıca, bu yıl içinde Hasankeyf'in 250 bin kişi hedeflediğini fakat ilk 6 ayda 400 bine yakın ziyaretçi ağırladıklarını duyurdu.

Misafirlerden Gelen Yorumlar

Hasankeyf Kale Turizm Kooperatifi Başkanı Ali Can, gelen ziyaretçilerin tekne turlarından oldukça memnun kaldığını ifade etti. Gaziantep'ten gelen Onur Kılıç, ilk kez geldiği Hasankeyf'i çok beğenerek, ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Bursa'dan gelen Tuncay Badur ise geçmişte de geldiği tarihi ilçenin her seferinde kendisini etkilediğini söyledi. İzmir'den bayram tatili için gelen Melek Değirmenci, ailesiyle Hasankeyf'te tarihi eserleri görmekten keyif aldıklarını ve ardından tekne turuna katılacaklarını dile getirdi.

Tekne kaptanı Şehmus Batıhan, bir saat süren tekne turunun müze limanından başladığını ve ziyaretçilere ilçe hakkında bilgi verdiklerini kaydetti.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesini Kurban Bayramı'nda 125 bini aşkın kişi ziyaret etti. Kurban Bayramı tatilinde Hasankeyf'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi yerleri gezdi, tekne turuyla Hasankeyf Kalesi'ni ve tarihi mağaraları gördü.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesini Kurban Bayramı'nda 125 bini aşkın kişi ziyaret etti. Kurban Bayramı tatilinde Hasankeyf'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi yerleri gezdi, tekne turuyla Hasankeyf Kalesi'ni ve tarihi mağaraları gördü.