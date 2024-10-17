Hatay'da 100. Yıl Köyü Projesi İlk Evler Sahibine Teslim Edildi

100. Yıl Köyü Projesi Törenle Başladı

Hatay'da, depremzedelere yönelik hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi çerçevesinde tamamlanan 46 evin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Tören Detayları

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Hatay'da inşa edilen toplam 255 evden ilk 46'sı tamamlandı. Tören, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Rektör Eren'in Açıklamaları

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, törende yaptığı konuşmada, depremin Hatay halkı üzerinde kalıcı izler bıraktığını belirtti. Eren, görevini sadece bir rektör olarak değil, aynı zamanda bir vatan görevi olarak gördüğünü ifade etti.

"Bu süreçte güçlü dostluklar kurdum. Yasadığınız tüm zorlukları paylaşarak, bize güç verdiğiniz için teşekkür ederim."

İyilik Elçileri Projeye Destek Oldu

Gülmek İyileştirir Derneği Başkanı Aslı Bastıyalı, projeye destek veren kuruluşlar ve bireyler sayesinde mali yardımların toplandığını vurguladı. Bastıyalı, projeye destek veren ünlü isimlerin önemini şöyle ifade etti: Bastıyalı'nın Açıklamaları:

"İyilik elçilerimiz olan İlker Ayrık, Uğur Aslan, Gökhan Çınar ve Jehan Barbur, bu projeyi tanıtarak büyük bir güven oluşturdu."

Evler Gezildi

Törende, 2 hak sahibine temsili anahtarlar verildi. Tören sonunda destek veren kuruluşlara plaket takdim edildi ve etkinlik, üniversite kampüsündeki 100. Yıl Köyü evlerinin gezilmesi ile tamamlandı.

Hatay'da depremzedeler için hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi kapsamında tamamlanan 46 evin anahtar teslim töreni yapıldı.

Hatay'da depremzedeler için hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi kapsamında tamamlanan 46 evin anahtar teslim töreni yapıldı.

Hatay'da depremzedeler için hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi kapsamında tamamlanan 46 evin anahtar teslim töreni yapıldı.

Hatay'da depremzedeler için hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi kapsamında tamamlanan 46 evin anahtar teslim töreni yapıldı.

Hatay'da depremzedeler için hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi kapsamında tamamlanan 46 evin anahtar teslim töreni yapıldı.

Hatay'da depremzedeler için hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi kapsamında tamamlanan 46 evin anahtar teslim töreni yapıldı.

Hatay'da depremzedeler için hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi kapsamında tamamlanan 46 evin anahtar teslim töreni yapıldı.

Hatay'da depremzedeler için hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi kapsamında tamamlanan 46 evin anahtar teslim töreni yapıldı.

Hatay'da depremzedeler için hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi kapsamında tamamlanan 46 evin anahtar teslim töreni yapıldı.