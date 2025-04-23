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Hatay'da 23 Nisan Coşkusu: Şenliğe Büyük İlgi

Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı. Çocuklar eğlenceli aktivitelerle bayramın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 15:56
Hatay'da 23 Nisan Coşkusu: Şenliğe Büyük İlgi

Hatay'da 23 Nisan Coşkusu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Şenliği büyük ilgi gördü.

Millet Parkı'nda Eğlence Dolu Anlar

Etkinlik, Millet Parkı'nda gerçekleştirildi. Şenlikte, sıfır atık temalı atölye çalışmaları düzenlendi. Bu sayede çocuklar, eğlenirken çevre bilincini de öğrenme fırsatı buldu.

Palyaçolar ve Yüz Boyama Etkinlikleri

Programda palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri gibi çeşitli aktiviteler yer aldı. Çocuklar bu eğlencelerde gönüllerince zaman geçirdi.

Şiirler ve İkramlar ile Bayram Coşkusu

Kutlamalarda ayrıca çeşitli ikramlar sunuldu ve çocuklar şiirler okuyarak bayram sevinçlerini paylaştı. Bu unutulmaz etkinliklerin akşam saatlerinde de devam edeceği bilgisi verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çevre...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Nisan Şenliği gerçekleştirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çevre...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Nisan Şenliği gerçekleştirildi.

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