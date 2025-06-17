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Hatay'da 5 Kuyumcu Düşük Ayarlı Altın İle Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, düşük ayarlı altın satışından dolayı 5 kuyumcu gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 21:32
Hatay'da 5 Kuyumcu Düşük Ayarlı Altın İle Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen 5 kuyumcuda operasyon düzenledi. Bu operasyonda yapılan aramalar sonucunda, ayı düşürülmüş ve darphane mührü olmayan 10 reşat, 187 tam, 62 yarım, 458 çeyrek ve 23 gram altın ele geçirildi.

Ayrıca, söz konusu operasyonda 2 kuyumcudan 2 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait toplam 196 sikke ile çeşitli dönemlere ait altın, para ve obje de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ise U.A, E.Ş, İ.T, M.Ö. ve V.T. olarak belirlendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, ayarı düşürülmüş ve darphane mührü olmayan 10 reşat, 187 tam, 62 yarım, 458 çeyrek ve 23 gram altın ele geçirildi.

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