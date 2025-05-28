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Hatay'da 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 6 Tutuklama

Hatay'da 65 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 6 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 16:41
Hatay'da 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 6 Tutuklama

Hatay'da Yasadışı Göç Operasyonu

Hatay'da gerçekleştirilen düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, 65 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İlgili ekiplerin yaptığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen 4 aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Bu araçlarda bulunan 65 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tutuklama ve Sınır Dışı İşlemleri

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri sonrasında 6'sı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 65 Suriye uyruklu yakalandı.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 65 Suriye uyruklu yakalandı.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 65 Suriye uyruklu yakalandı.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 65 Suriye uyruklu yakalandı.

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