DOLAR
39,27 -0,2%
EURO
44,95 0,13%
ALTIN
4.252 -0,1%
BITCOIN
4.099.454,72 0,21%

Hatay'da Ambulans Uçak, Kalp Hastası 10 Günlük Bebek İçin Havalandı

Hatay'da kalp rahatsızlığı olan 10 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 16:16
Hatay'da Ambulans Uçak, Kalp Hastası 10 Günlük Bebek İçin Havalandı

Hatay'da yaklaşık 10 günlük bir bebek, kritik bir sağlık durumuyla ambulans uçak ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşındı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kalp hastası olan bebek, önce Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, bebeğin ileri tetkik ve acil cerrahi müdahale ihtiyacı olduğu belirlendi. Bu sebeple, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans uçak ile bebeğin sevkine karar verildi.

Yetkililer, bebeğin durumu hakkında güncel bilgiler paylaşacaklarını duyurdu.

Hatay'da kalp hastası 10 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk...

Hatay'da kalp hastası 10 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Ziyareti İçin Hazırlıklar Tamamlandı
3
Derya Ayaydın Kağıthane'de Kurban Bayramı Coşkusunu Paylaştı
4
Türk Hayırseverler Malavi'deki Yetimlere Umut Oldu
5
Yerli Sinema 'Bilge 3071': Yapay Zeka ve Milli Teknolojilerin Buluşması
6
Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri Başladı
7
Çankırı'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım