Hatay'da Ambulans Uçak, Kalp Hastası 10 Günlük Bebek İçin Havalandı

Hatay'da yaklaşık 10 günlük bir bebek, kritik bir sağlık durumuyla ambulans uçak ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşındı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kalp hastası olan bebek, önce Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, bebeğin ileri tetkik ve acil cerrahi müdahale ihtiyacı olduğu belirlendi. Bu sebeple, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans uçak ile bebeğin sevkine karar verildi.

Yetkililer, bebeğin durumu hakkında güncel bilgiler paylaşacaklarını duyurdu.

Hatay'da kalp hastası 10 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.