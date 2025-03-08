Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde arazözün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Nurullah Biçer hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 17:58
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti

Hatay'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, arazöz şarampole devrildi. Olayda, sürücü Nurullah Biçer hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Biçer'in kullandığı arazöz, Hıdırbey Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi.

Kaza yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık görevlileri, Biçer’i Samandağ Devlet Hastanesi'ne sevk etti; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şarampole devrilen arazözün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şarampole devrilen arazözün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şarampole devrilen arazözün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şarampole devrilen arazözün sürücüsü yaşamını yitirdi.

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