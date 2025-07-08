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Hatay'da Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 00:35
Hatay'da Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Yangın Alarmı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Tomruksuyu Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, ihbar üzerine yapılan hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Anında Müdahale

Yangının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları ve mahalle sakinlerinin desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın sonrası bölgedeki soğutma çalışmaları hala sürmekte. Ekipler, herhangi bir yeniden yayılmayı önlemek için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

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