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Hatay'da Coşkuyla Paskalya Ayini Gerçekleştirildi

Samandağ'da Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen ayine yoğun katılım oldu.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 06:45
Hatay'da Coşkuyla Paskalya Ayini Gerçekleştirildi

Hatay'da Paskalya Ayini Yapıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesi, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki Azize Tekla Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin, bölge halkından yoğun ilgi gördü.

Paskalya Ayininde Dualar Yükseldi

Kilise Papazı Abdullah Yumurta tarafından yönetilen ayinde, ilahiler okundu, İncil'den bölümler paylaşıldı ve dualar edildi. Katılımcılar, bayram coşkusunu paylaşarak birbirleriyle bayramlaştı. Ayin sonrası ise geleneksel olarak boyalı yumurtalar tokuşturularak kutlama yapıldı.

Huzur ve Barış Mesajı

Papaz Yumurta, ayinin ardından yaptığı konuşmada Paskalya Bayramı'nın tüm insanlara huzur, barış ve sevgi getirmesi dileğinde bulundu. Etkinliğe, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve birçok siyasi parti temsilcisi ile sivil toplum örgütü temsilcileri de katılarak destek verdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı. Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki Azize Tekla Kilisesi'nde düzenlenen ayine çok sayıda kişi katıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı. Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki Azize Tekla Kilisesi'nde düzenlenen ayine çok sayıda kişi katıldı.

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