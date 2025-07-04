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Hatay'da Deprem Sonrası Okul İnşaatları Devam Ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin ardından 3 okul inşaatı sürerken, Vali Mustafa Masatlı projeleri yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 17:11
Hatay'da Deprem Sonrası Okul İnşaatları Devam Ediyor

Hatay'da Deprem Sonrası Eğitim Yatırımları

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan üç okulun inşası hızla devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ deprem konutlarının çevresinde yükselen okul inşaatlarını yerinde inceledi.

Modern Eğitim İmkânları Sunulacak

Vali Masatlı, inşaat aşamasındaki bu okulların her birinin 24 derslikli olarak planlandığını ve öğrencilere modern eğitim olanakları sunulacağını belirtti. İlkokul, ortaokul ve lise binalarının yapım süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Masatlı, bu tür yatırımların çocuklar ve gençlerin daha nitelikli koşullarda eğitim alabilmeleri adına büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Geleceğe Yatırım

Masatlı, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe atılmış sağlam bir adım olduğunu ifade ederek, Antakya'nın eğitim altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Deprem sonrası yaşanan zorlukların aşılmasında eğitim kurumlarının rolünün kritik olduğunu belirten Masatlı, sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına...

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 okulun inşası devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına...

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 okulun inşası devam ediyor.

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