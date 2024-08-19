Hatay'da Deprem Yıkıntısında Kurtarılan 5 Köpek Yavrusu

Antakya'da Mahsur Kalan Köpek Yavruları Kurtarıldı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da meydana gelen deprem sonrası zarar gören bir evin enkazında sıkışan 5 köpek yavrusu, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Kurtarma Çalışmaları Hızla Başladı

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan afetin ardından, Odabaşı Mahallesi'nde bir evin yıkıntılara altında köpek sesi duyuldu. Bu durumu fark eden çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yavrular Güvenli Bir Alana İletildi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaza sıkışmış yavruların kurtarılması için hızlı bir çalışma başlattı. Yapılan müdahale sonucunda, bir yavru vatandaşlar tarafından çıkarılırken, diğer 4 yavru itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bu kurtarma operasyonu sırasında, anne köpeğin itfaiye ekiplerinin yanında beklemesi dikkat çekti. Ekipler, kurtarılan yavruları ve annelerini güvenli bir alana taşıyarak onları yeniden bir araya getirdi. Hatay'daki bu olay, toplumsal dayanışmanın ve hayvan sevgisinin güzel bir örneğini oluşturdu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremde hasar alan evin yıkıntıları arasında sıkışan 5 köpek yavrusu, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremde hasar alan evin yıkıntıları arasında sıkışan 5 köpek yavrusu, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremde hasar alan evin yıkıntıları arasında sıkışan 5 köpek yavrusu, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.