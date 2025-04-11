DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.184.466,85 -0,13%

Hatay'da Eş Zamanlı Asayiş Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Hatay'da gerçekleştirilen asayiş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 22:38
Hatay'da Eş Zamanlı Asayiş Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Hatay'da Asayiş Operasyonu

Hatay'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen asayiş operasyonu çerçevesinde 3 şüpheli yakalandı. Amaç, asayiş olaylarının önlenmesi ve suç unsurlarının ele geçirilmesiydı.

Eş Zamanlı Operasyon Detayları

Belirlenen 7 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, çeşitli suç unsurları tespit edildi. Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 60 fişek, bir tüfek, 4 kartuş, 6 uyuşturucu hap, iki kama, bir kılıç ve bir bıçak ele geçirildi.

Gözaltılar

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında H.A, H.K ve B.B yer alıyor. Yapılan soruşturma ile yasal süreç başlatıldı.

Hatay'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, 2...

Hatay'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 60 fişek, tüfek, 4 kartuş, 6 uyuşturucu hap, 2 kama, kılıç ve bıçak ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kosova ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Zirveyi Zorluyor
2
İtalya'da On Binlerce Kişi AB'nin Yeniden Silahlanma Planını Protesto Etti
3
Bakan Tekin'den Geleceğin Eğitimi İçin Çarpıcı Açıklamalar
4
Samsun Terme'de Yoğun Kar Yağışı ve Ulaşımda Aksamalar
5
Zelenskiy'den ABD-Rusya Görüşmeleri Hakkında Açıklama
6
MEB'den Özel Okullara Ödeme Düzenlemesi: Yemek, Kıyafet ve Kırtasiye Takibi
7
İran'da Zorunlu Başörtüsü Yasası Üzerindeki Tartışmalar Devam Ediyor

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!