Hatay'da Eş Zamanlı Asayiş Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Hatay'da Asayiş Operasyonu

Hatay'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen asayiş operasyonu çerçevesinde 3 şüpheli yakalandı. Amaç, asayiş olaylarının önlenmesi ve suç unsurlarının ele geçirilmesiydı.

Eş Zamanlı Operasyon Detayları

Belirlenen 7 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, çeşitli suç unsurları tespit edildi. Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 60 fişek, bir tüfek, 4 kartuş, 6 uyuşturucu hap, iki kama, bir kılıç ve bir bıçak ele geçirildi.

Gözaltılar

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında H.A, H.K ve B.B yer alıyor. Yapılan soruşturma ile yasal süreç başlatıldı.

Hatay'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 60 fişek, tüfek, 4 kartuş, 6 uyuşturucu hap, 2 kama, kılıç ve bıçak ele geçirildi.