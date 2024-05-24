Hatay'da korkunç kaza: 5 kişi hayatını kaybetti! Ölenlerin isimleri belli oldu

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü 2 yaralı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında 5 kişi yaşamını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Reyhan-Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı'nda meydana geldi. İsa Şahinoğlu'nun kullandığı otomobil ile İbrahim Hayik idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada Hayatını Kaybedenler:

İsa Şahinoğlu

Abdulrahman Hyia (Yabancı uyruklu)

Yaman Hayik

Cumane Hayik

Reyan Hayik

Yaralananlar:

İbrahim Hayik

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi

Yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise morga götürüldü.

Kaza Sonrası Soruşturma Başlatıldı:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kazanın nedeni ise araştırılıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.