Hatay'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Hatay'ın Samandağ İlçesinde Motosiklet Kazası

Hatay'ın Samandağ ilçesi, Deniz Mahallesi'nde meydana gelen bir motosiklet kazasında, sürücü Kemal Ş. (19) yaralandı. Olayda, Kemal Ş.'nin kullandığı 31 ATY 919 plakalı motosiklet, bir köpeğe çarparak devrildi.

Kaza Anı ve Sonrası

Köpeğe çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü yaralanarak yere düştü. Kazanın ardından, durumunun ciddiyetine dairhaber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri derhal sevk edildi.

Yaralının Durumu

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis, kurtarma çalışmaları ve soruşturma başlattı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.