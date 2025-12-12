Hatay'da Şantiyede Doğalgaz Kaçağı: Park Halindeki Araç Alev Aldı
HATAY (İHA) — Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'ndeki şantiye çalışmalarında doğalgaz borusunun zarar görmesi sonucu meydana gelen sızıntı, park halindeki bir araca sıçradı ve araç alev aldı.
Olayın Gelişimi
Şantiye sahasında yürütülen çalışmalar sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi sonucu oluşan gaz kaçağı, çevredeki alev kaynaklarıyla birleşerek hızla yayıldı. Alevlerin sirayet ettiği park halindeki hafif ticari araç kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi.
Müdahale ve Sonrası
Olayı gören vatandaşlar durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlere hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olay yerinde can kaybı bildirilmezken, araç kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri ise hattaki arızayı gidererek sızıntıyı durdurdu ve çalışma sahasını güvenli hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
HATAY’DA ŞANTİYE SAHASINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA ZARAR VERİLEN DOĞALGAZ BORUSUNDA YAŞANAN SIZINTI PARK HALİNDEKİ ARACA SIÇRADI. ALEVLERİN SIÇRADIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.