Hatay'da Şantiyede Doğalgaz Kaçağı: Park Halindeki Araç Alev Aldı

Hatay'da şantiyede zarar gören doğalgaz borusundan sızan alevler park halindeki hafif ticari aracı yakarak kullanılmaz hale getirdi; itfaiye ve dağıtım ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:46
HATAY (İHA) — Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'ndeki şantiye çalışmalarında doğalgaz borusunun zarar görmesi sonucu meydana gelen sızıntı, park halindeki bir araca sıçradı ve araç alev aldı.

Olayın Gelişimi

Şantiye sahasında yürütülen çalışmalar sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi sonucu oluşan gaz kaçağı, çevredeki alev kaynaklarıyla birleşerek hızla yayıldı. Alevlerin sirayet ettiği park halindeki hafif ticari araç kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi.

Müdahale ve Sonrası

Olayı gören vatandaşlar durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlere hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olay yerinde can kaybı bildirilmezken, araç kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye gelen doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri ise hattaki arızayı gidererek sızıntıyı durdurdu ve çalışma sahasını güvenli hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

