Hatay'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırla otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:17
Hatay'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da Feci Kaza: 2 Can Kaybı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, sürücüsü Orhan U. olan 27 D 4350 plakalı otomobilin, Dörtyol kavşağında plakası öğrenilemeyen 80 GY 933 plakalı tırla çarpışmasıyla gerçekleşti. Olayın ardından, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hemen kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada otomobilin sürücüsü Orhan U. ile araçta bulunan Esma U. ve Çınar A. yaralandı. Yaralılar, ambulansta Dörtyol Devlet Hastanesi'ne taşındı. Ancak, müdahalelere rağmen Orhan U. ve Esma U.'nun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tır Sürücüsü Gözaltında

Olayla ilgili olarak tırın sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın sebebi ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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