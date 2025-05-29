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Hatay'da Uygunsuz Şartlarda Taşınan 34 Kilogram Et Ele Geçirildi

Hatay'da yapılan yol kontrolünde, sağlıksız koşullarda taşınan 34 kilogram et ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 19:10
Hatay'da Uygunsuz Şartlarda Taşınan 34 Kilogram Et Ele Geçirildi

Antakya'da Sağlıksız Et Taşıyan Araç Durduruldu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, uygun koşullar sağlanmadan taşınan 34 kilogram bozulmuş et ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamara göre, yol kontrol noktasında ekipler bir aracı durdurarak içerik kontrolü gerçekleştirdi.

Kaynağı Belli Olmayan Eti Ele Geçirildi

Yapılan kontrolde, kaynağı belli olmayan, mühürsüz ve faturasız bir şekilde hijyen kurallarına aykırı bir biçimde taşınan büyükbaş hayvan etleri tespit edildi. Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

Ele geçirilen 34 kilogram et, sağlıksız koşullar nedeniyle imha edilmek üzere el konuldu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uygun koşullar sağlanmadan taşınan 34 kilogram bozulmuş et ele...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uygun koşullar sağlanmadan taşınan 34 kilogram bozulmuş et ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatılırken, etlere imha edilmek üzere el konuldu.

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