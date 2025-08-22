DOLAR
Hatay'da 'Yüreğimizdeki Işık' ile Kimsesiz Çocuklara Köprü: yider.org Açıldı

Hatay Valiliği'nin 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' kapsamında yider.org sitesiyle 6 Şubat 2023'te ebeveynlerini yitiren çocuklar ile yardımseverler buluşturulacak.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:56
Hatay'da 'Yüreğimizdeki Işık' ile Kimsesiz Çocuklara Köprü: yider.org Açıldı

Hatay'da kimsesiz çocuklarla yardımseverler arasında dijital köprü kuruldu

Hatay Valiliği tarafından yürütülen Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ebeveynlerini kaybetmiş çocuk ve gençlere destek sağlamak amacıyla bir internet sitesi hayata geçirildi.

Tanıtım toplantısı Antakya Çocuk Evleri Sitesi Halı Sahası'nda yapıldı. Siteye yider.org veya yuregimizdekiisik.org adreslerinden erişilebiliyor.

Sitenin amacı ve işleyişi

Site, anne ya da babasını kaybetmiş çocuklara özel kullanıcı adı ve şifre ile erişim imkanı sunuyor. Bu sayede çocukların sağlık, eğitim, nakdi yardım, danışmanlık gibi hayatın sürdürülmesi için gerekli ihtiyaçları aynı anda ilgili kurumlara iletilebilecek.

İnternet üzerinden iletilen talepler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Sosyal Yardımlaşma İl Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Projeye destek vermek isteyen sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler, site üzerinden her bir bireyin ihtiyaçlarını takip ederek katkılarını ihtiyaçlar doğrultusunda kanalize edebilecek.

Güvenlik ve veri gizliliği

Vali Mustafa Masatlı tarafından yapılan açıklamada, sistemde çocukların kişisel verilerine erişim olmadığının altı çizildi: "Çocuklarımızın kişisel verilerine ulaşma yok". Yardımseverler, çocuğun ihtiyaç butonuna basarak örneğin kırtasiye ya da giyim talebine karşılık verebilecek; yardım arzusu doğrudan aracı kuruluşlarca yönlendirilecek.

Vali Masatlı, siteye 8 bin 17 çocuğun entegre edilmesinin hedeflendiğini ve eğer hayırseverlerden yanıt gelmezse kurumların devreye gireceğini belirtti.

Projenin yönetimi ve saha çalışmaları

Masatlı, Yüreğimizdeki Işık Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi'nin bir alt projesi olduğunu vurguladı. Proje sahasında tespitler yapıldığını ve her mülki idare amiri ile eşlerinin 250-400 çocuk himayesini üstlendiğini söyledi.

Uygulama örneği: 100 çocuğa bisiklet dağıtımı

Tanıtım toplantısının ardından Vali Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ve kurum amirleri, internet sitesi üzerinden bisiklet talebinde bulunan 100 çocuğa bisikletlerini teslim etti.

Vali Masatlı, projenin çocukların tüm ihtiyaçlarını iletmeye ve karşılamaya yönelik olduğunu, sistemin başarılı olması halinde projenin Türkiye'ye model olabileceğini ifade etti.

