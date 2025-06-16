Hatay'da Zeytinlikteki Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Belen ilçesinde, Şenbük Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz belirlenememiştir.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yangın ihbarının yapılmasının ardından Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Ekiplerin başarılı çalışmaları sonucunda alevler hızla kontrol altına alındı.

Ne yazık ki, yangında yaklaşık 10 bin zeytin ağacı zarar gördü. Yangının sebebi üzerine araştırmalar devam etmektedir.

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.