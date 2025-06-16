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Hatay'da Zeytinlikteki Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Belen ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, 10 bin zeytin ağacı zarar gördü.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 21:03
Hatay'da Zeytinlikteki Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Belen ilçesinde, Şenbük Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz belirlenememiştir.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yangın ihbarının yapılmasının ardından Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Ekiplerin başarılı çalışmaları sonucunda alevler hızla kontrol altına alındı.

Ne yazık ki, yangında yaklaşık 10 bin zeytin ağacı zarar gördü. Yangının sebebi üzerine araştırmalar devam etmektedir.

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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