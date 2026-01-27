Hatay'da Zirvedeki Türk Bayrağı Jandarma ve İtfaiye ile Yenilendi

Hassa'nın Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yıpranan Türk bayrağı, jandarma ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla değiştirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:21
Hatay'da Zirvedeki Türk Bayrağı Jandarma ve İtfaiye ile Yenilendi

Hatay'da Zirvedeki Türk Bayrağı Jandarma ve İtfaiye ile Yenilendi

Olayın Detayları

Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesinde zirve noktada bulunan Türk bayrağı, rüzgarın ve yağışın etkisiyle zamanla yıprandı.

Yıpranan bayrağı fark eden jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle yürütüldü ve bayrak değişimi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

İşlem sırasında çekilen görüntülerle hazırlanan klip sosyal medyada paylaşıldı ve paylaşım vatandaşlardan takdir topladı. Ortak çalışma, bölge halkı tarafından olumlu karşılandı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

