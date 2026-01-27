Hatay'da Zirvedeki Türk Bayrağı Jandarma ve İtfaiye ile Yenilendi
Olayın Detayları
Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesinde zirve noktada bulunan Türk bayrağı, rüzgarın ve yağışın etkisiyle zamanla yıprandı.
Yıpranan bayrağı fark eden jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle yürütüldü ve bayrak değişimi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.
İşlem sırasında çekilen görüntülerle hazırlanan klip sosyal medyada paylaşıldı ve paylaşım vatandaşlardan takdir topladı. Ortak çalışma, bölge halkı tarafından olumlu karşılandı.
HATAY’IN ARPALIUŞAĞI MAHALLESİ’NDE YIPRANAN TÜRK BAYRAĞI, JANDARMA VE İTFAİYE EKİPLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA DEĞİŞTİRİLDİ.