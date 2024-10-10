Hatay'daki Deprem Konutları Hakkında Yanlış Bilgilendirme Reddedildi

Yanlış İddiaya Resmi Cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan bir iddiayı reddetti. Bazı kullanıcılar, Hatay'da TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarındaki prizlerin bağlantılarının yapılmadan yerleştirildiğini ileri sürdü.

Açıklamanın Detayları

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaya konu olan görüntülerin Hatay Altınözü'nde tamamlanan TOKİ konutları ile hiçbir ilgili olmadığını duyurdu. Açıklamada, bu konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına herhangi bir resmi şikayette bulunulmadığı vurgulandı.

Sorunu Reddeden Yönetim

Altınözü Toplu Konutları sitesi yönetimi de, sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili bir açıklama yaparak binalarda iddia edilen gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi. Bu açıklamalar, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önem taşıyor.