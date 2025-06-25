DOLAR
39,75 -0,05%
EURO
46,36 -0,38%
ALTIN
4.259,87 -0,05%
BITCOIN
4.271.644,61 0,32%

Hatay'daki MCG Towers Davasında Sanıkların Yargılaması Devam Ediyor

Hatay'da MCG Towers'ın yıkılmasıyla ilgili 13 sanığın yargılandığı dava sürüyor. Duruşmada sanıklar savunmalarını yaptı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 16:58
Hatay'daki MCG Towers Davasında Sanıkların Yargılaması Devam Ediyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına dair sürdürülen davanın son duruşması, İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Davada tutuksuz olarak yargılanan 13 sanığın duruşmasına, başka suçtan cezaevinde bulunan müteahhit Mehmet Coşkun G. ile tutuksuz sanıklar ustabaşı Abdülhamit B. ve firma sahibi Ferhat S. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar arasında proje mühendisi Yıldıray Ş., proje mimarı Meltem Y., mimar Hatice S., statik proje mühendisi Mehmet Y., jeoloji mühendisi Mehmet İ. ve tanık Tevfik Y. bulunuyordu. Duruşmaya ayrıca avukatlar ve müştekiler de katıldı.

Sanıkların bazıları duruşmaya katılmazken, hazır bulunan ustabaşı Abdülhamit B., her şeyin prosedüre uygun yapıldığını öne sürerek suçlamaları reddetti. Firma sahibi Ferhat S. ise inşaatın işçiliğini yaptığını ve suçsuz olduğunu belirtti.

Proje mühendisi Yıldıray Ş. de benzer şekilde suçlamaları geri çevirerek, geçen süreçte projenin birçok aşamasının hatalı olduğunu ifade etti. 'Binanın yapımında projeye aykırılıklar var. Zemin iyileştirme yanlış yapıldı. Bina projeye aykırı bir biçimde büyütüldü.' dedi ve devamında vicdanen rahat olduğunu belirtti. Ayrıca, 1100 metrekare büyütme olduğunu ekledi.

Müteahhit Mehmet Coşkun G. ise kat karşılığı anlaştığını ve en kaliteli malzemeleri kullandığını iddia ederek, 'Eğer ben cezaevinde olmasaydım ben de o binada ölecektim.' şeklinde savunma yaptı.

Müştekiler, binanın kusurlarını detaylandırarak sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.

Duruşma sonrası, apartmanda yakınlarını kaybedenler ve avukatları, adliye önünde açıklama yaparak sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde MCG Towers'ın yıkılması sonucunda yaşanan bu trajik olay, toplumda büyük bir infial yarattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına ilişkin davada, tutuksuz 13 sanığının yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonrası apartmanda yakınlarını kaybedenler ile avukatları, adliye önünde açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar
3
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı
4
Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı
6
Kütahya'da Tüp Satışı Yapan İş Yerinde Patlama: 8 Yaralı
7
Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor