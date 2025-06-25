Hatay'daki MCG Towers Davasında Sanıkların Yargılaması Devam Ediyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına dair sürdürülen davanın son duruşması, İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Davada tutuksuz olarak yargılanan 13 sanığın duruşmasına, başka suçtan cezaevinde bulunan müteahhit Mehmet Coşkun G. ile tutuksuz sanıklar ustabaşı Abdülhamit B. ve firma sahibi Ferhat S. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar arasında proje mühendisi Yıldıray Ş., proje mimarı Meltem Y., mimar Hatice S., statik proje mühendisi Mehmet Y., jeoloji mühendisi Mehmet İ. ve tanık Tevfik Y. bulunuyordu. Duruşmaya ayrıca avukatlar ve müştekiler de katıldı.

Sanıkların bazıları duruşmaya katılmazken, hazır bulunan ustabaşı Abdülhamit B., her şeyin prosedüre uygun yapıldığını öne sürerek suçlamaları reddetti. Firma sahibi Ferhat S. ise inşaatın işçiliğini yaptığını ve suçsuz olduğunu belirtti.

Proje mühendisi Yıldıray Ş. de benzer şekilde suçlamaları geri çevirerek, geçen süreçte projenin birçok aşamasının hatalı olduğunu ifade etti. 'Binanın yapımında projeye aykırılıklar var. Zemin iyileştirme yanlış yapıldı. Bina projeye aykırı bir biçimde büyütüldü.' dedi ve devamında vicdanen rahat olduğunu belirtti. Ayrıca, 1100 metrekare büyütme olduğunu ekledi.

Müteahhit Mehmet Coşkun G. ise kat karşılığı anlaştığını ve en kaliteli malzemeleri kullandığını iddia ederek, 'Eğer ben cezaevinde olmasaydım ben de o binada ölecektim.' şeklinde savunma yaptı.

Müştekiler, binanın kusurlarını detaylandırarak sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.

Duruşma sonrası, apartmanda yakınlarını kaybedenler ve avukatları, adliye önünde açıklama yaparak sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde MCG Towers'ın yıkılması sonucunda yaşanan bu trajik olay, toplumda büyük bir infial yarattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına ilişkin davada, tutuksuz 13 sanığının yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonrası apartmanda yakınlarını kaybedenler ile avukatları, adliye önünde açıklama yaptı.