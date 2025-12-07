Hatay İskenderun'da Fırtına: 5 Tekne ve 1 Yat Alabora Oldu

Balıkçı barınağında hasar ve kurtarma çalışmaları

Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, İskenderun Balıkçı Barınağında büyük hasara yol açtı.

Gece boyunca süren kuvvetli rüzgâr ve dalgalar, barınakta demirli bulunan teknelerin irtibat halatlarını kopararak devrilmelerine neden oldu. Fırtınanın etkisiyle 5 tekne ve 1 yat alabora oldu ve suya gömüldü.

Durumu fark eden balıkçılar barınağa gelerek kurtarma çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri ve vinçlerin desteğiyle devrilen tekneler teker teker sudan çıkartıldı.

