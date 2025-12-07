Hatay İskenderun'da Fırtına: 5 Tekne ve 1 Yat Alabora Oldu

Hatay İskenderun'da etkili fırtına, balıkçı barınağında 5 tekne ile 1 yattan oluşan alaboraya yol açtı; devrilen tekneler vinçlerle sudan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 01:22
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 01:22
Balıkçı barınağında hasar ve kurtarma çalışmaları

Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, İskenderun Balıkçı Barınağında büyük hasara yol açtı.

Gece boyunca süren kuvvetli rüzgâr ve dalgalar, barınakta demirli bulunan teknelerin irtibat halatlarını kopararak devrilmelerine neden oldu. Fırtınanın etkisiyle 5 tekne ve 1 yat alabora oldu ve suya gömüldü.

Durumu fark eden balıkçılar barınağa gelerek kurtarma çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri ve vinçlerin desteğiyle devrilen tekneler teker teker sudan çıkartıldı.

HATAY (İHA) - HATAY'IN İSKENDERUN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA, BALIKÇI BARINAĞINDA BÜYÜK HASARA YOL AÇTI. FIRTINANIN ETKİSİYLE 5 TEKNE VE 1 YAT ALABORA OLURKEN, DEVRİLEN TEKNELER VİNÇ YARDIMIYLA TEK TEK SUDAN ÇIKARTILDI.

