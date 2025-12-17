Hatay Payas’ta Otomobil Lokanta Tabelasına Çarptı — Sürücü Kaçtı

Hatay Payas’ta otomobil lokanta tabelasına çarptı

Sürücü olay yerini terk etti, polis çalışma başlattı

Hatay’ın Payas ilçesinde bir otomobil, bir lokantanın tabelasına çarparak hurdaya döndü. Kaza, Karacami Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği belirtilen 23 FR 440 plakalı Seat marka otomobil, önce bir çöp konteynerine çarptı, ardından lokantanın tabelasına vurarak büyük hasar aldı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücünün kaza sonrası bölgede bulunmadığı ve aracını bırakarak kaçtığı tespit edildi.

Polis ekipleri, kayıp sürücüyü tespit etmek ve kazanın oluş nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

