Havacılık Yazılımında Kırgızistan'dan Yeni İhracat Başarısı

Havacılık Yazılımında Yeni İhracat Başarısı

Kırgız Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yürütülen ihalede, Engel Tanımlama ve Analiz Yazılımı bölümünün kazananı, Haritaevi Havacılık Mühendislik AŞ oldu.

Proje Detayları

Havacılık Bilgi Sistemleri alanındaki bu başarı, Kırgızistan'ın havacılık sektörüne önemli katkılar sağlayacak. Kırgız Sivil Havacılık Otoritesi (KGSCAA) tarafından Nisan 2024'te yayımlanan Orta Asya Bölgesel Bağlantılar Programı'nın üçüncü aşaması ihalesinde, Haritaevi, uluslararası standartlarda mühendislik hizmetleri sunarak projeyi üstlendi.

Uçuş Emniyetinin Artırılması

Yaklaşık 2 ay süren çalışmada, uçuş emniyetinin en üst düzeye çıkarılması ve havacılık operasyonlarının daha verimli hale getirilmesi hedeflendi. Geliştirilen yazılım, havalimanları, hava trafik kontrol birimleri ve havayolları gibi tüm paydaşlar için fiziksel engellerin etkin yönetiminde kullanılacak.

Yazılımın Yararları

Yazılım, KGSCAA bünyesinde kullanılarak uzmanların ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu) standartlarına uygun şekilde engel yönetimini kolaylaştırıyor. Ayrıca, havalimanları için yapılan manuel analizlerin otomasyonu ve hızlandırılması sağlanıyor.

Teknik Özellikler

Projenin odak noktası, havalimanı çevresindeki doğal ve insan yapımı engellerin izlenmesi ve yönetilmesi oldu. Oluşturulan sistem, hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu haritalama işlemlerini destekliyor. Ayrıca, sistemin entegrasyonu için KGSCAA’ya 2 farklı API (Uygulama Programlama Arayüzleri) sunuldu.

Proje süresince ICAO standartları gözetilerek, uzman ekip tarafından 2 ay boyunca titizlikle çalışmalar gerçekleştirildi. Haritaevi, yazılımın tesliminde ve eğitim aşamasında öngörülen hedefleri başarıyla tamamladı.

Eğitim ve Sonuçlar

Kırgız Sivil Havacılık Otoritesi, proje kapsamında 10 teknik personeline 2 gün süren hibrit eğitim sağladı. Haritaevi'nin geliştirdiği özel yazılım, ObstacleAnalyze ürününün özelleştirilmiş versiyonu ile başarıyla teslim edildi.

Sonuç

Kırgız Sivil Havacılık Otoritesi'nin projenin başarılı sonuçlanmasındaki profesyonelliği, Asya'da havacılık yazılım ve teknolojilerinin gelişimine önemli katkılarda bulunacağını gösteriyor.

Havacılık Bilgi Sistemleri alanında ortaya konulan çözümlerin ihracat başarılarına Kırgızistan eklendi. Kırgız Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yürütülen ihalenin Engel Tanımlama ve Analiz Yazılımı bölümünü, Haritaevi Havacılık Mühendislik kazandı. Uçuş emniyetinin en üst düzeye çıkarılmasını ve havacılık operasyonlarının daha verimli hale getirilmesini sağlayan yazılım, havalimanları, hava trafik kontrol birimleri ve havayolları gibi tüm paydaşlar açısından fiziksel engellerin etkin yönetilmesine imkan veriyor.

Havacılık Bilgi Sistemleri alanında ortaya konulan çözümlerin ihracat başarılarına Kırgızistan eklendi. Kırgız Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yürütülen ihalenin Engel Tanımlama ve Analiz Yazılımı bölümünü, Haritaevi Havacılık Mühendislik kazandı. Uçuş emniyetinin en üst düzeye çıkarılmasını ve havacılık operasyonlarının daha verimli hale getirilmesini sağlayan yazılım, havalimanları, hava trafik kontrol birimleri ve havayolları gibi tüm paydaşlar açısından fiziksel engellerin etkin yönetilmesine imkan veriyor.

Havacılık Bilgi Sistemleri alanında ortaya konulan çözümlerin ihracat başarılarına Kırgızistan eklendi. Kırgız Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yürütülen ihalenin Engel Tanımlama ve Analiz Yazılımı bölümünü, Haritaevi Havacılık Mühendislik kazandı. Uçuş emniyetinin en üst düzeye çıkarılmasını ve havacılık operasyonlarının daha verimli hale getirilmesini sağlayan yazılım, havalimanları, hava trafik kontrol birimleri ve havayolları gibi tüm paydaşlar açısından fiziksel engellerin etkin yönetilmesine imkan veriyor.

Havacılık Bilgi Sistemleri alanında ortaya konulan çözümlerin ihracat başarılarına Kırgızistan eklendi. Kırgız Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yürütülen ihalenin Engel Tanımlama ve Analiz Yazılımı bölümünü, Haritaevi Havacılık Mühendislik kazandı. Uçuş emniyetinin en üst düzeye çıkarılmasını ve havacılık operasyonlarının daha verimli hale getirilmesini sağlayan yazılım, havalimanları, hava trafik kontrol birimleri ve havayolları gibi tüm paydaşlar açısından fiziksel engellerin etkin yönetilmesine imkan veriyor.

Havacılık Bilgi Sistemleri alanında ortaya konulan çözümlerin ihracat başarılarına Kırgızistan eklendi. Kırgız Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yürütülen ihalenin Engel Tanımlama ve Analiz Yazılımı bölümünü, Haritaevi Havacılık Mühendislik kazandı. Uçuş emniyetinin en üst düzeye çıkarılmasını ve havacılık operasyonlarının daha verimli hale getirilmesini sağlayan yazılım, havalimanları, hava trafik kontrol birimleri ve havayolları gibi tüm paydaşlar açısından fiziksel engellerin etkin yönetilmesine imkan veriyor.

Havacılık Bilgi Sistemleri alanında ortaya konulan çözümlerin ihracat başarılarına Kırgızistan eklendi. Kırgız Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yürütülen ihalenin Engel Tanımlama ve Analiz Yazılımı bölümünü, Haritaevi Havacılık Mühendislik kazandı. Uçuş emniyetinin en üst düzeye çıkarılmasını ve havacılık operasyonlarının daha verimli hale getirilmesini sağlayan yazılım, havalimanları, hava trafik kontrol birimleri ve havayolları gibi tüm paydaşlar açısından fiziksel engellerin etkin yönetilmesine imkan veriyor.

Havacılık Bilgi Sistemleri alanında ortaya konulan çözümlerin ihracat başarılarına Kırgızistan eklendi. Kırgız Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yürütülen ihalenin Engel Tanımlama ve Analiz Yazılımı bölümünü, Haritaevi Havacılık Mühendislik kazandı. Uçuş emniyetinin en üst düzeye çıkarılmasını ve havacılık operasyonlarının daha verimli hale getirilmesini sağlayan yazılım, havalimanları, hava trafik kontrol birimleri ve havayolları gibi tüm paydaşlar açısından fiziksel engellerin etkin yönetilmesine imkan veriyor.

Havacılık Bilgi Sistemleri alanında ortaya konulan çözümlerin ihracat başarılarına Kırgızistan eklendi. Kırgız Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yürütülen ihalenin Engel Tanımlama ve Analiz Yazılımı bölümünü, Haritaevi Havacılık Mühendislik kazandı. Uçuş emniyetinin en üst düzeye çıkarılmasını ve havacılık operasyonlarının daha verimli hale getirilmesini sağlayan yazılım, havalimanları, hava trafik kontrol birimleri ve havayolları gibi tüm paydaşlar açısından fiziksel engellerin etkin yönetilmesine imkan veriyor.