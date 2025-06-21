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HAVELSAN ve Türk Dil Kurumu'ndan Türkçe İçin Stratejik İşbirliği

HAVELSAN ve Türk Dil Kurumu, Türkçeyi teknolojiye entegre etmek için önemli bir işbirliği başlattı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 10:34
HAVELSAN ve Türk Dil Kurumu'ndan Türkçe İçin Stratejik İşbirliği

HAVELSAN ve Türk Dil Kurumu'ndan "Türkçe" İçin Stratejik İşbirliği

HAVELSAN ile Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçenin teknolojiyle entegrasyonuna katkı sağlayacak önemli bir işbirliği başlattı. Bu işbirliği, TDK'nın verilerinin yapay zeka teknolojileriyle dijitalleştirilmesi, güncellenmesi ve modellenmesini hedefliyor.

Söz konusu protokol, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert tarafından imzalandı. Proje kapsamında, TDK'nın sahip olduğu geniş edebi eser ve doküman arşivinin dijitalleştirilmesi ve HAVELSAN’ın üretken yapay zeka modeli MAIN kullanılarak milli imkanlarla "Türkçe Derlem Tabanlı Sözlük" oluşturulması amaçlanıyor.

Proje Üç Fazda Gerçekleştirilecek

Proje, üç fazda yürütülecek. İlk 6 aylık dönemde veri altyapısı kurulacak ve sayısallaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Daha sonraki fazlarda ise yapay zeka uygulamaları ve büyük dil modelleri geliştirilerek Türkçenin dijital dünyadaki varlığı güçlendirilecek.

Geleceğe Daha Sağlam Bir Miras

TDK’nın sahip olduğu kapsamlı metin kütüphanesi, bu projede kritik bir kaynak olarak kullanılacak. TDK, HAVELSAN’ın teknik desteğiyle bu zengin veri setini MAIN yapay zeka modeliyle uluslararası profesyonel standartlarda işleyerek milli ve bağımsız bir "Derlem Tabanlı Türkçe Sözlük Projesi" de hayata geçirecek.

TDK Başkanı Mert, törende yaptığı konuşmada, "Dil, bir milletin en temel unsurudur. TDK olarak üzerinde en fazla çalıştığımız konulardan biri 'Derlem Tabanlı Türkçe Sözlük' ve 'Büyük Dil Modeli'. HAVELSAN ile yürüttüğümüz bu önemli proje sayesinde Türkçe'mizin dijital dünyadaki konumu güçlenecek, geleceğe daha sağlam ve sistematik bir miras bırakacağız." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar da "Bu proje, teknik bir yazılım çalışmasının ötesinde, Türk kültürüne ve diline değer katacak stratejik bir sorumluluktur. TDK'nın akademik yetkinliği ile HAVELSAN'ın yapay zeka alanındaki tecrübesini ve MAIN ürünümüzün yeteneklerini bir araya getirerek, Türkçemizi dijital çağın en ileri teknolojileriyle buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

HAVELSAN ile Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçenin teknolojiye entegrasyonuna katkı sağlayacak...

HAVELSAN ile Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçenin teknolojiye entegrasyonuna katkı sağlayacak işbirliğine gidiyor. İşbirliğine ilişkin protokol, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar (sol 3) ile TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert (sağ 3) tarafından imzalandı.

HAVELSAN ile Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçenin teknolojiye entegrasyonuna katkı sağlayacak...

HAVELSAN ile Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçenin teknolojiye entegrasyonuna katkı sağlayacak işbirliğine gidiyor. İşbirliğine ilişkin protokol, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar (sol 3) ile TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert (sağ 3) tarafından imzalandı.

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